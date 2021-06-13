.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليونان تتهم البحرية التركية بـ"مضايقات" في بحر إيجه

أرشيفية
تركيا وأوروبا

اليونان تتهم البحرية التركية بـ"مضايقات" في بحر إيجه

قبل يوم من محادثات مرتقبة في بروكسل بين قادة البلدين

متابع الغاء المتابعة

أثينا – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن خفر السواحل اليوناني أن مركبا ضمن دورية تابعة له تعرّض لـ"مضايقات" من قبل قارب تابع لدورية تركية الأحد، ما أسفر عن أضرار طفيفة قبل يوم من محادثات مرتقبة في بروكسل بين قادة البلدين.

وقال خفر السواحل في بيان إن الحادثة التي وقعت قبالة جزيرة ليسبوس المطلة على بحر ايجه لم تتسبب بإصابات.

وأفاد البيان أن "مركبا تابعا لدورية لخفر السواحل التركي قام بمضايقة قارب لدورية تابعة لخفر سواحل ليسبوس، ما تسبب بأضرار طفيفة".

ويكثر هذا النوع من الحوادث في بحر ايجة خلال قيام دوريات برصد قوارب مهاجرين قادمين من تركيا إلى اليونان.

واتّهمت اليونان تركيا في أبريل بالسعي إلى "تصعيد" في بحر ايجة من خلال مناورات "خطيرة" ومساعدة المهاجرين بشكل غير شرعي.

اجتماع افتراضي بين وزارتي دفاع تركيا واليونان "لبناء الثقة" العرب والعالم شرق المتوسط اجتماع افتراضي بين وزارتي دفاع تركيا واليونان "لبناء الثقة"

وتطالب أثينا أنقرة بضبط طرق الهجرة بشكل أفضل واستعادة مئات طالبي اللجوء الذين قررت السلطات اليونانية بأنهم لا يستحقون الحصول على حق الحماية كلاجئين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وأكد ميتسوتاكيس الجمعة، أن تحسّن العلاقات الثنائية سيعتمد على جهود خفض التصعيد وعلى مدى "مشاركة تركيا بشكل بنّاء في الحوار واحترامها الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي" بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد