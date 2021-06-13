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زعماء الناتو يوجهون وداعاً رمزياً لأفغانستان في قمتهم

ضيوف مجموعة السبع جنوب غرب إنجلترا (فرانس برس)

زعماء الناتو يوجهون وداعاً رمزياً لأفغانستان في قمتهم

كلفت العملية التي استمرت 18 عاماً الولايات المتحدة وحدها 2.26 تريليون دولار، بالإضافة إلى مقتل 2442 جندياً أميركياً

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بروكسل - أسوشييتد برس

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يودع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الاثنين، في قمتهم الأخيرة قبل أن تختتم أميركا أطول "حرب إلى الأبد" وينسحب الجيش الأميركي إلى الأبد.

لا بد أن يجدد الاجتماع تساؤلات حول ما إذا كانت عملية الناتو الأكثر طموحًا على الإطلاق تستحق العناء.

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

وكلفت هذه الجهود التي استمرت 18 عامًا الولايات المتحدة وحدها 2.26 تريليون دولار، بالإضافة إلى مقتل 2442 جنديًا أميركيًا و1144 فردًا من حلفاء واشنطن، وفقًا لأرقام من جامعة براون. لا يحتفظ الناتو بسجل لأولئك الذين يموتون في عملياته.

قوات الناتو في أفغانستان
قوات الناتو في أفغانستان

أرقام الضحايا هذه تقزم الخسائر الأفغانية، التي تشمل أكثر من 47 ألف مدني، وما يصل إلى 69 ألفا من أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية، وأكثر من 51 ألفا من مقاتلي المعارضة.

جاء الجهد العسكري في أعقاب وصول تحالف بقيادة الولايات المتحدة عام 2001 للإطاحة بحركة طالبان لإيوائها زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وتجادل قلة من الخبراء بأن العمليات العسكرية جلبت الاستقرار على المدى الطويل والديمقراطية الهادفة أو الأمن.

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من جانبه، قال إريك براتبيرغ، مدير برنامج أوروبا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "في هذه المرحلة، لديك انطباع بأن قادة الناتو يرغبون تقريبًا في التقليل من شأنهم والمغادرة بهدوء، بدلاً من عقد صفقة كبيرة جدًا، والاستمرار في التركيز على أعمال أخرى".

مع قيادة الولايات المتحدة للانسحاب، يريد الحلفاء الأوروبيون وكندا الاستماع إلى رؤية بايدن بشأن كيفية ضمان الأمن في سفاراتهم، على طول طرق النقل الرئيسية وقبل كل شيء في مطار كابول.

يتساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكان الحكومة الأفغانية أن تنجو من حركة طالبان. يعتقد البعض أن استسلام كابول ليس سوى مسألة وقت.

في هذا السياق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل " نجري حاليًا مناقشات مكثفة مع دولنا الأعضاء والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة حول غياب الظروف الأمنية الأساسية لاستمرار وجودنا الدبلوماسي.. سيكون من الصعب الإبقاء عليها".

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