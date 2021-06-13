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مذيع أميركي لبوتين: هل أنت قاتل؟.. شاهد الرد

بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مذيع أميركي لبوتين: هل أنت قاتل؟.. شاهد الرد

بوتين: تعودت على الهجمات.. الأمر لا يقلقني

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دبي - العربية.نت

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قبيل القمة المرتقبة هذا الأسبوع في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، رد الرئيس الروسي، ضاحكا، على سؤال لمذيع قناة NBC الأميركية، حول وصفه بـ "القاتل".

وبعد ضغط المذيع كير سيمونز للحصول على إجابة، وجه السؤال بشكل لمباشر قائلا: سيدي الرئيس هل أنت قاتل؟، ليرد "خلال فترة حكمي، اعتدت على هجمات مختلفة من جميع الزوايا ومن جميع المناطق تحت ذرائع وأسباب مختلفة، ولا يفاجئني أي منها. والأمر لا يقلقني مطلقا"، مضيفا: مصطلح "القاتل" مثل مصطلح "مفتول العضلات" شائع في هوليوود.

"قاتل وسيدفع الثمن"

كان بايدن قال في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز في مارس الماضي إن الرئيس الروسي "قاتل وسيدفع الثمن"، في أعقاب تقرير استخباراتي رفع عنه السرية اتهم بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وأشار بوتين في مقابلته مع أن بي سي إلى أن بايدن "يختلف كثيرا" عن سلفه، دونالد ترمب، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي الحالي عمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة"، ومع هذا أشاد بترمب ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب.

واعتبر، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

كان البيت الأبيض وكذلك الكرملين أعلنا أن الرئيسين الأميركي والروسي سيلتقيان لأول مرة منذ وصول بايدن للحكم، وسيعقدان قمة في 16 حزيران/ يونيو في جنيف.

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