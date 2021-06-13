.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ترتيبات بلمساتها.. غوام تعرض استقبال حلفاء واشنطن الأفغان

This handout photograph taken on May 2, 2021 and released by Afghanistan's Ministry of Defense shows US soldiers lowering the US national flag during a handover ceremony to the Afghan National Army (ANA) army 215 Maiwand corps at Antonik camp in Helmand province.
أميركا تستعد لمغادرة أفغانستان نهائيا

ترتيبات بلمساتها.. غوام تعرض استقبال حلفاء واشنطن الأفغان

سبق أن استضافت الجزيرة الأميركية المطلة على المحيط الهادئ لاجئين فيتناميين عام 1975 قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

هاغاتنا (غوام) - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

عرضت جزيرة غوام الأحد استضافة آلاف الأفغان بشكل مؤقت ممن يجري إجلاؤهم من بلدهم كجزء من عملية سحب الجنود الأميركيين، لكنها شددت على ضرورة التشاور معها في ما يتعلّق بالترتيبات.
وقالت حاكمة غوام لو ليون غيريرو في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تحتاج للتأكّد من أن "هذه القرارات تعكس مصالح سكاننا".

جزيرة غوام
جزيرة غوام

ويتوقع بأن تستكمل عملية سحب الجنود الأميركيين بحلول 11سبتمبر لكن النواب يشيرون إلى أن معالجة طلبات التأشيرات لنحو 18 ألفا من حلفاء الولايات المتحدة الأفغان وأفراد عائلاتهم قد تستغرق أكثر من عامين.

وتسري مخاوف من احتمال تعرّضهم لعمليات انتقامية من قبل طالبان حال بقائهم في أفغانستان.
وحضّ جنود سابقون ومدافعون عن حقوق الإنسان واشنطن على نقل الأفغان إلى غوام كمنطقة أمنة ريثما يتم إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة بهم.

وقالت ليون غيريرو في رسالتها "أؤكد بأن إدارتي على استعداد للمساعدة في تطبيق خططكم في هذا الصدد في حال تم اختيار غوام".

وتابعت "إذا اتُّخذ هكذا قرار، أطلب بكل احترام أن أكون طرفا في المحادثات المهمة المرتبطة بدور غوام وفي أي فرقة عمل معنية حال تشكيلها. نظرا لخطورة وعجلة هذه المسألة، أرغب بالتحدّث إليك قريبا".

النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة العرب والعالم النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة

وقوبل احتمال استخدام غوام مجددا كملاذ لأشخاص تم إجلاؤهم بردود فعل متباينة، إذ سبق أن استضافت الجزيرة الأميركية المطلة على المحيط الهادئ لاجئين فيتناميين عام 1975 قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

وقال قاطن يدعى جوزيف مييرز (49 عاما) "لا أفهم سبب جلبهم إلى غوام. إنها جزيرة صغيرة". وتابع "السؤال هو: عن كم أفغاني نتحدث؟ إن كانوا بالعشرات فقط، فربما لن يكون الوضع بهذا السوء، لكن إن كانوا بالآلاف، فلا أعتقد أن بإمكاننا التعامل مع ذلك".

لكن نادية هولم (40 عاما) رأت أن على الولايات المتحدة تحمّل مسؤولية حماية أولئك الذين ساعدوا القوات الأميركية. وقالت "كانوا أوفياء للولايات المتحدة. حياتهم في خطر وعلينا حمايتهم".

بدوره، ذكر مندوب غوام في الكونغرس مايكل سان نيكولاس أن على أي خطة إجلاء أن تتضمن شرط تطعيم اللاجئين ضد كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية! الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية!
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد