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مقتل 12 شخصاً وإصابة 138 في انفجار أنبوب غاز بوسط الصين

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية

مقتل 12 شخصاً وإصابة 138 في انفجار أنبوب غاز بوسط الصين

المستشفيات في شييان تناشد السكان التبرع بالدم

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هونغ كونغ - رويترز

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ذكر التلفزيون الصيني، اليوم الأحد، أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 138، بينهم 37 إصاباتهم خطيرة، جراء انفجار أنبوب غاز في منطقة سكنية بوسط البلاد.

وأضاف أن السلطات أجلت 150 شخصا من المنطقة بعد الحادث المميت الذي وقع بمدينة شييان في إقليم هوبي.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار أدى إلى انهيار مبنى يستخدم كسوق للمواد الغذائية في السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الصيني تناثر الحطام والزجاج المهشم بالطابق الأول من المبنى المنهار، حيث كان الناس يشترون البقالة ويتناولون الإفطار عندما وقع الانفجار. كما أظهرت اللقطات حطاما متناثرا في شارع وسط مبان لحقت بها أضرار.

وقال التلفزيون إن المستشفيات في شييان تناشد السكان التبرع بالدم.

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