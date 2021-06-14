اشتية: نحتاج استبدال الآلية السابقة لإعمار غزة بأخرى أسرع

دان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت دعمه للاستيطان، مضيفاً أن "القيادة لا تعتبر الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءً من سابقاتها".

واعتبر اشتية أنه "بمغادرة (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين) نتنياهو كرسي الحكم في إسرائيل، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع" الفلسطيني-الإسرائيلي.

مادة اعلانية

وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم: "ندين إعلان رئيس الوزراء الجديد دعم الاستيطان ونجدد التأكيد أن شعبنا سيواصل تصديه لتلك المحاولات".

وفي سياق آخر، حذر اشتية من التداعيات "الخطيرة" التي قد تنجم عن عزم إسرائيل السماح لـ"متطرفين" بالقيام بـ"مسيرة الإعلام" في شوارع القدس غداً الثلاثاء.

وعن موضوع إعمار قطاع غزة، قال اشتية إن "هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة بآلية جديدة من شأنها تسريع بناء ما تم تدميره".

وأوضح أن ما تحتاجه غزة هو "إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين القاعدة الإنتاجية".