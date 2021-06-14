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اشتية: نحتاج استبدال الآلية السابقة لإعمار غزة بأخرى أسرع

A Palestinian holding fragments of papers walks past the rubble of a building destroyed during the May 2021 conflict between Hamas and Israel in Gaza City's al-Rimal neighbourhood, on June 10, 2021.
مبنى مدّمر في قطاع غزة
غزة و حماس

اشتية: نحتاج استبدال الآلية السابقة لإعمار غزة بأخرى أسرع

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نفتالي بينيت دعمه للاستيطان

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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دان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت دعمه للاستيطان، مضيفاً أن "القيادة لا تعتبر الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءً من سابقاتها".

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت

واعتبر اشتية أنه "بمغادرة (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين) نتنياهو كرسي الحكم في إسرائيل، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع" الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم: "ندين إعلان رئيس الوزراء الجديد دعم الاستيطان ونجدد التأكيد أن شعبنا سيواصل تصديه لتلك المحاولات".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟ العرب والعالم من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟

وفي سياق آخر، حذر اشتية من التداعيات "الخطيرة" التي قد تنجم عن عزم إسرائيل السماح لـ"متطرفين" بالقيام بـ"مسيرة الإعلام" في شوارع القدس غداً الثلاثاء.

وعن موضوع إعمار قطاع غزة، قال اشتية إن "هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة بآلية جديدة من شأنها تسريع بناء ما تم تدميره".

وأوضح أن ما تحتاجه غزة هو "إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين القاعدة الإنتاجية".

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