.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المجلس العسكري في ميانمار يتهم جماعة عرقية بقتل 25 عاملاً

This undated photo taken in May 2021 shows anti-coup activists undergo basic military training at the camp of Karen National Union (KNU), an ethnic rebel group in Karen State after people fled major Myanmar cities due to military crackdown and sought refuge in rebel territories.
تدريب عسكري لجماعة مسلحة من أقلية "كارين"

المجلس العسكري في ميانمار يتهم جماعة عرقية بقتل 25 عاملاً

اشتعلت من جديد الصراعات في المناطق الحدودية في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الاثنين، "منظمة كارين للدفاع الوطني"، وهي مجموعة مسلحة عرقية، بقتل 25 عامل بناء في شرق البلاد بعد خطف مجموعة من 47 شخصاً الشهر الماضي.

واشتعلت من جديد الصراعات في المناطق الحدودية في ميانمار في عدة أماكن، منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير وإطاحته بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وزادت حدة القتال في شرق ميانمار منذ أن أدى الانقلاب والاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص من ديارهم.

نازحون في إقليم كارين بسبب القتال الدائر
نازحون في إقليم كارين بسبب القتال الدائر

وتقاتل "منظمة كارين للدفاع الوطني" منذ عام 1947 من أجل منح شعب كارين قدراً أكبر من الحكم الذاتي، كما أنها من الجماعات العرقية المسلحة التي تعارض بشدة الانقلاب العسكري.

يذكر أن "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" قالت إن قوات المجلس العسكري الحاكم قتلت أكثر من 860 شخصاً في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، بينما يقول المجلس العسكري إن العدد أقل بكثير.

ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.

والجمعة حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بأن ميانمار تحوّلت "من وضع ديمقراطية هشة إلى كارثة على صعيد الحقوق الإنسانية"، مشيرة خصوصاً إلى تصاعد العنف في ولايات كاياه وشين وكاشين.

مجموعة عرقية مسلحة من أقلية "كارين" تهاجم موقعا للجيش قرب الحدود مع تايلاند في أبريل الماضي (أرشيفية)
مجموعة عرقية مسلحة من أقلية "كارين" تهاجم موقعا للجيش قرب الحدود مع تايلاند في أبريل الماضي (أرشيفية)
بدء محاكمة أونغ سان سو تشي في ميانمار اليوم العرب والعالم بدء محاكمة أونغ سان سو تشي في ميانمار اليوم

ومساء الأحد ندد التلفزيون الرسمي في ميانمار بتصريحات باشليه، معتبراً أن المنظمة الدولية "يجب ألا تكون منحازة".

ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليه وشككت في دقة التقرير وحياده.

وقالت إن "التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية، وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض! هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض!
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الأكثر قراءة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ضبط مشترك ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 
مصر تكشف أسرار شقة مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات
شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟ من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟
قبل أن تذهب
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
اكتشف المزيد