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بكين ترد على الناتو..وتتهمه بالعودة لعقلية الحرب الباردة

الأمين العام لحلف الناتو والرئيس الأميركي (أرشيفية- فرانس برس)
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)

بكين ترد على الناتو..وتتهمه بالعودة لعقلية الحرب الباردة

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العربية.نت- وكالات

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بعد إعراب قادة دول الحلف الأطلسي في قمة بروكسل عن "قلقهم حيال الطموحات الصينية التي اعتبروا أنها تشكّل تحدّيا لأسس النظام الدولي، ردت بكين معتبرة أن الحلف يبالغ ويضخم الأمور في ما يتعلق بالتهديدات الصينية، كما اتهمته بالتصرف بعقلية الحرب الباردة.

ودعت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، حلف الناتو إلى "النظر إلى نمو الصين بعقلانية، والتوقّف عن المبالغة بشأن نظرية التهديد الصيني، وعدم استخدام المصالح المشروعة لبلادها وحقوقها القانونية كذرائع للتلاعب بسياسات المجموعة".

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عقلية الحرب الباردة

كما اتّهمت الحلف بالعودة إلى "عقلية الحرب الباردة" والسعي إلى "خلق مواجهات بشكل مفتعل".

إلى ذلك، رأت البعثة أن تعبير "تحدّيات لأسس النظام الدولي" الذي استخدمه قادة الناتو "يشوّه التطور السلمي" الذي أحرزته البلاد التي تملك رؤوساً نووية أقل بعشرين مرة مما تملكه الدول الأعضاء في حلف الأطلسي.

أتت تلك المواقف الصينية بعد أن أعرب قادة دول حلف الأطلسي في ختام قمّتهم أمس الاثنين في بروكسل، عن قلقهم حيال روسيا وكذلك الصين. وأكّد الحلفاء أن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكّل تحدّيات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".

الأمين العام لحلف الناتو والرئيس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو والرئيس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

إلا أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، حاول لاحقا التخفيف من وطأة الإعلان النهائي للقمة، قائلا إن "الصين ليست خصمنا أو عدوّا، و لكن علينا أن نواجه التحديات التي تطرحها على أمننا".

فيما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن "روسيا والصين تسعيان لزرع الشقاق بين أعضاء الأطلسي"، لكنّه شدد على أن الأخير موحّد ومتين.

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