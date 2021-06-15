بماذا أجاب بايدن عندما سُأل مجدداً.. هل تعتقد بأن بوتين "قاتل"؟

باغت صحفي شبكة CNN جيف زيليني الرئيس الأميركي جو بايدن في المؤتمر الصحفي بسؤاله مجدداً عما إذا كان لا يزال يعتقد أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين "قاتلا" مثلما وصفه من قبل.

ليجيب عليه الرئيس الأميركي بالقول :"لا أعتقد أن الأمر مهم للغاية فيما يتعلق بالاجتماع الذي سنعقده ولكنني أجبت بصدق على السؤال في المقابلة" وذلك في إشارة إلى المقابلة التي أجراها مع شبكة "ايه بي سي" الأميركية في مارس الماضي.

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وعندما قال صحفي CNN زيليني لبايدن إن بوتين ضحك عندما وصفته بأنه "قاتل"، وقتها .. صمت بايدن لوهلة ثم ابتسم قائلا: "أنا أضحك أيضًا".

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في بروكسل، الاثنين: "سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها، إذا اختار ذلك، وإذا اختار عدم التعاون والتصرف بطريقة كان يفعلها في الماضي فيما يتعلق بالأمن السيبراني وبعض الأنشطة الأخرى، من ثم سنرد وسنرد بالمثل".

وأضاف بايدن: "يجب أن نقرر أين مصلحتنا المشتركة ومصلحة العالم، أن نتعاون ونرى ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك. والمجالات التي لا نتفق فيها، ونوضح ما هي الخطوط الحمراء".

لا يهتم بوصفه بـ"قاتل"

وأجرت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية مقابلة مع بوتين قبل القمة المزمعة، نشرت منها مقتطفات أذيعت الجمعة، ومن بينها سؤاله عن رأيه في وصف بايدن له بأنه "قاتل" بعد سلسلة اغتيالات استهدف أحدها المعارض الروسي بوريس نيمتسوف.. فضحك بوتين وقال: "خلال فترة ولايتي اعتدت على هجمات من كل من جميع الجهات تحت كل الذرائع والأسباب".

وأضاف الرئيس الروسي أن كلمة "قاتل" مصطلح خاص بهوليوود وهو جزء من الثقافة السياسية الأميركية .