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بيان أوروبي أميركي: قلقون من انتهاك إيران للاتفاق النووي

أميركا والاتحاد الأوروبي

بيان أوروبي أميركي: قلقون من انتهاك إيران للاتفاق النووي

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دبي - العربية.نت

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عبر بيان أوروبي أميركي مشترك، الثلاثاء، عن قلقه من انتهاك إيران للاتفاق النووي، داعماً مباحثات فيينا من أجل تسهيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الموقع عام 2015.

وتطرق البيان لملف روسيا، وأكد الاستعداد التام للرد بحسم على النمط السلبي المتكرر من سلوك روسيا، مديناً انتهاكاتها المتكررة لسيادة أوكرانيا، داعياً موسكو للإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

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كما عبر عن قلقهم من التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي. وتعهد الجانبان بالعمل من أجل إصلاح منظمة الصحة العالمية.

هدنة لـ 5 سنوات

أتى ذلك، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الثلاثاء عن هدنة لمدة خمس سنوات في تسوية الخلاف القديم المتعلق بشركتي إيرباص وبوينغ الذي كان يسمم علاقتهما، في مؤشر على تهدئة بين الطرفين بعد سنوات من التوتر في عهد دونالد ترمب.

وأكد مسؤولون أوروبيون وأميركيون الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطيران.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

فتح فصل جديد في العلاقات

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لعقد قمة بين الاتحاد والولايات المتحدة هي الأولى منذ 2017، "بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن الطائرات. كنا قد قررنا معا حل هذا الخلاف. اليوم أوفينا بوعدنا".

كما أضافت "هذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في علاقاتنا لأننا ننتقل من خلاف إلى تعاون في مجال الطيران بعد نزاع استمر 17 عاما".

وتحاول الولايات المتحدة كسب تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي.

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