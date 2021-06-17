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تركيا: قتيل في هجوم على مكاتب حزب موالٍ للأكراد

حزب الشعوب الديمقراطي - تركيا
تعبيرية
تركيا

تركيا: قتيل في هجوم على مكاتب حزب موالٍ للأكراد

واجه حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان التركي، حملة حكومية واسعة النطاق

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دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات التركية أن مسلحا قتل شخصا يوم الخميس خلال هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد في غرب تركيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، أن مسلحا دخل مبنى مقر الحزب في مقاطعة إزمير وأطلق الرصاص، كما حاول إشعال النار في المقر.

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أعلن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو أكبر حزب مدافع عن قضايا الأكراد في تركيا، أن موظفة لديه قتلت الخميس في هجوم شنه مسلح على أحد مكاتبه في إزمير، غرب البلاد.

وقال الحزب في بيان على تويتر، إن "مسلحا هاجم ببندقية مكتبنا في إزمير". وأضاف أن "زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم".

من جانبه، أفاد مكتب حاكم الإقليم بأن شخصا قد قتل، مشيرا إلى أن أحد المشتبه بهم، عامل سابق في مجال الصحة، وقد تم اعتقاله.

وواجه حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، حملة حكومية واسعة النطاق، حيث اتهم أعضاء الحزب بدعم جماعة كردية متشددة محظورة.

وسُجن الآلاف من النشطاء المؤيدين للأكراد، إلى جانب نواب وقادة سابقين للحزب. واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان، الحكومة التركية ووزير داخلية البلاد باستهداف الحزب والتحريض على مثل هذه الهجمات.

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