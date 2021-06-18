قاعدة تركية محتملة في أذربيجان.. لافروف ينفي ما أكده أردوغان

رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، التعليق عن المعلومات حول قاعدة تركية محتملة في أذربيجان، مشيرا إلى أنها شائعات.

وقال في مؤتمر صحافي: "نحن لا نعلق على الشائعات"، ردا على طلب للتعليق على معلومات حول احتمال إنشاء قاعدة تركية في أذربيجان.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد تحدث عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان في إطار اتفاقية "شوشا" الموقعة بين الدولتين.

وأشار أردوغان، أثناء مؤتمر صحافي عقده الخميس، عقب عودته إلى بلاده من أذربيجان، إلى أن إنشاء قواعد عسكرية تركية في أراضي هذا البلد لا يخرج عن نطاق "إعلان شوشا" الخاص بتحديد العلاقات التحالفية بين أنقرة وباكو في المرحلة المقبلة.

ورجح الرئيس التركي أن هذا الموضوع قد يثار ويتطور في المشاورات بين نظيريه الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك في اتصالاته معهما.

في الوقت نفسه، طالب أردوغان أرمينيا بالشروع في اتخاذ خطوات ترمي إلى تعزيز الثقة في المنطقة، مشيرا إلى أن أول خطوة مهمة في هذا السبيل يجب أن تتمثل بإمداد أذربيجان بخرائط حقول الألغام في المناطق التي استعادت باكو السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم كاراباخ.

وأعرب أردوغان عن قناعته بأن روسيا لا تنوي عرقلة عملية فتح ممر "زنغزور" الذي يربط بين غرب أذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذريجاني عند حدود إيران وتركيا.

وذكر أن تركيا تعول على التأييد الروسي في هذه المسألة، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا ثنائيا مع بوتين قريبا.