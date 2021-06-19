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لابيد يهاجم رئيس إيران الجديد: "متطرف" يدعم طموحات طهران النووية

لابيد
نووي إيران

لابيد يهاجم رئيس إيران الجديد: "متطرف" يدعم طموحات طهران النووية

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: رئيسي أكثر رؤساء إيران تطرفا وهو ملتزم بتحقيق تقدم في البرنامج النووي العسكري

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العربية.نت

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هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيسا لإيران، خلفا لحسن روحاني واتهمه بأنه متشدد ويدعم طموحات طهران النووية، كما أنه يتحمل المسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين ودعم الإرهاب العالمي. وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انتخاب "رئيسي" يتطلب التصميم على وقف برنامح طهران النووي بشكل فوري. ودعا إلى ضرورة وضع حد لطموحات إيران الإقليمية المدمرة.

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، قد قال الاثنين، إن إسرائيل "ستفعل كل ما بوسعها" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاء تصريح لابيد خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه المنتهية ولايته غابي أشكنازي.

وأكد لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران "سيئ".

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