مقتل 7 وإصابة 13 في هبوط اضراري لطائرة صغيرة في سيبيريا

قُتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون إثر هبوط طائرة بمحركين من طراز "لت إل-410" اضطرارياً في كيميروفو أوبلاست في جنوب غرب سيبيريا بروسيا.

وأضاف التلفزيون الروسي أن الطائرة كانت تقل 20 فرداً في المجمل.

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من جهته، قال "مركز الطيران للبحث والإنقاذ" في سيبيريا لوكالة "تاس" الروسية، إن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتاً إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفذت "هبوطاً حاداً".

وأكدت النيابة العامة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.