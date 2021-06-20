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إسرائيل: مددنا ولاية رئيس الأركان لمواجهة التحديات الأمنية

أفيف كوخافي
أفيف كوخافي

إسرائيل: مددنا ولاية رئيس الأركان لمواجهة التحديات الأمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تمديد ولاية رئيس الأركان أفيف كوخافي، لعام إضافي لكي يتمكن من الاستمرار في قيادة الجيش.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مددنا ولاية رئيس الأركان لمواجهة التحديات الأمنية".

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يأتي ذلك، فيما ستجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي سيترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، وفق ما ذكرته "القناة 13" الإسرائيلية.

وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة، حيث إن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وقد وهو ما عمد الجيش مؤخرا إلى إعداد خطط عسكرية، وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي".

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متظاهر فلسطيني يلقي بقذيفة مشتعلة على الحدود مع إسرائيل، في 15 يونيو 2021، احتجاجًا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس

بالونات حارقة

كما أوضحت أن حركة حماس تستمر بعملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد فيه محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، أي تقدم.

يشار إلى أن وسائل إعلام فلسطينية كانت ذكرت أمس السبت، أن الفصائل الفلسطينية نقلت رسالة إلى مصر، مفادها أنها سترد على أي هجمات قادمة تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى "نفاد صبرها من الهجمات واستمرار فرض الحصار".

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