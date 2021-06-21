أرمينيا.. باشينيان يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد.

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وقال في كلمة بُثت في صفحته على فيسبوك، أن "الشعب الأرميني أعطى حزبنا التفويض لحكم البلاد".

ووضعت استطلاعات الرأي الحزبين في مستوى متقارب للغاية في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد لتسوية التي أنهت حربا استمرت 6 أسابيع ضد أذربيجان العام الماضي، تخلت خلالها أرمينيا عن أراض في إقليم ناروغو كاراباخ.

احتجاجات في الشوارع

يشار إلى أن باشينيان يتعرض لضغوط منذ ذلك الحين مع استمرار احتجاجات في الشوارع تطالبه بالتنحي لمسؤوليته عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب.

وبموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا، استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينيات.