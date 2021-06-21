أرمينيا.. رئيس الوزراء يفوز رسمياً بالانتخابات التشريعية

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، وفق ما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها اليوم الاثنين لجنة الانتخابات المركزية.

فقد حصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على نحو 53,9% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع.

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وكان باشينيان، قد أعلن فوزه في الانتخابات في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وذلك في كلمة بُثت عبر صفحته في فيسبوك.

ووضعت استطلاعات الرأي الحزبين في مستوى متقارب للغاية في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد التسوية التي أنهت حربا استمرت 6 أسابيع ضد أذربيجان العام الماضي، تخلت خلالها أرمينيا عن أراض في إقليم ناغورني كاراباخ.

ضغوط من الشارع

وتعرض باشينيان إلى ضغوط منذ ذلك الحين مع استمرار احتجاجات في الشوارع، تطالبه بالتنحي لمسؤوليته عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب.

وبموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا، استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينيات.