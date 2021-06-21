إسرائيل تسمح بتصدير محدود للمنتجات الزراعية من غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الأحد، استئناف تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة بشكل محدود، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة.

واعتبارا من صباح الاثنين، أي بعد شهر على وقف إطلاق النار، وللمرة الأولى منذ الحرب الخاطفة، سيكون ممكنا تصدير منتجات زراعية "محدودة" من غزة عند معبر كرم أبو سالم، نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بحسب ما أعلنت مساء الأحد وحدة "كوغات" الإسرائيلية المكلفة بتنسيق الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية.

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شرط الموافقة

إلى هذا، قالت كوغات إن "هذا الإجراء المدني الذي نال موافقة على المستوى السياسي مشروط بالحفاظ على الأمن"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخِذ بعد "تقييم أمني".

يشار إلى أن قطاع غزة البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة، يخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007.

وبهدف تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية المحتلة، أو حتى إلى الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية، يتوجب على المنتجين في غزة الحصول على إذن مسبق من إسرائيل.

بعد وقف النار

يأتي هذا القرار بعد أن شهد القطاع وقفا لإطلاق النار أقر في 21 أيار/مايو إثر تصعيد عسكري استمر 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، و13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي على الجانب الإسرائيلي، بحسب فرانس برس.

وأطلقت حماس الأسبوع الماضي بالونات حارقة باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف جوي على مواقع يشتبه في أنها تابعة للحركة في غزة، ما أثار مخاوف من استئناف الأعمال العدائية في حين تحاول مصر تعزيز الهدنة بين الطرفين.