.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرهان يمنح حكما ذاتيا للنيل الأزرق وجنوب كردفان

رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان

البرهان يمنح حكما ذاتيا للنيل الأزرق وجنوب كردفان

القرار يضمن عدم المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنفيذا لاتفاق السلام الموقع في جوبا بدولة جنوب السودان بين الحكومة ومجموعة من الحركات السودانية المتمردة، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا يمنح الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

سد النهضة.. السودان يرفض الحل العسكري وأميركا تسعى لتسوية السودان سد النهضة سد النهضة.. السودان يرفض الحل العسكري وأميركا تسعى لتسوية

فقد أوضحت بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي في الحكومة السودانية، الاثنين، أن قرار منح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يضمن عدم المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا أو السلطات الحصرية للخرطوم.

خطوة مهمة

وينص الاتفاق أيضا على منح سلطات الولايتين نسبة من مداخيل ثروات المنطقتين وتقاسم التمثيلية في المجالس والحكومة.

بدوره، اعتبر محمد صالح ياسين وكيل وزارة الحكم الاتحادي، أن صدور هذا المرسوم يعالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، مما يعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)

الجدير ذكره أن الاتفاق أتى بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان، إلا أنها شهدت غيابا لافتا لجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور الذي يسيطر على مواقع مهمة في منطقة جبل مرة بدارفور، كما شهدت تعثرا في مسار الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو الذي تقاتل قواته في جنوب كردفان.

بنود عديدة

كما شمل الاتفاق عددا من الحركات التي تقاتل في إقليم دارفور مثل جيش تحرير السودان بقيادة أركي مناوي وحركة العدل والمساواة التي أسسها خليل إبراهيم، الوزير السابق في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة جبريل إبراهيم.

ومن بين بنود الاتفاق أيضا تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق ما فعلته هذه الدولة بعدما يئست من كورونا! لن تصدق ما فعلته هذه الدولة بعدما يئست من كورونا!
اعتزلت منذ 25 سنة.. فنانة شهيرة تشغل التواصل بعد صورة اعتزلت منذ 25 سنة.. فنانة شهيرة تشغل التواصل بعد صورة
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
اكتشف المزيد