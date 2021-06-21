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فرنسا: ندين بشدة إطلاق الحوثي مسيرات مفخخة تجاه السعودية

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
تدمير مسيرة حوثية مفخخة

فرنسا: ندين بشدة إطلاق الحوثي مسيرات مفخخة تجاه السعودية

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دبي - العربية.نت

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دانت فرنسا بشدة، اليوم الاثنين، هجمات الحوثيين بطائرات مسيرة على السعودية، داعية الميليشيا فورا إلى وقف هجماتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.

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كما عبرت باريس عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد تولي إبراهيم رئيسي الحكم، الذي فاز في انتخابات أثارت جدلا.

17 مسيرة مفخخة في 24 ساعة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن السبت، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

"جرائم حرب"

وأضافت أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا في الوقت نفسه "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

واعتبر التحالف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وتصعيدها يعكس رفضها للحل السياسي".

وعرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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