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أفغانستان.. طالبان تعلن سيطرتها على منطقة ميوند بقندهار

طالبان (فرانس برس)
من طالبان (فرانس برس)
طالبان

أفغانستان.. طالبان تعلن سيطرتها على منطقة ميوند بقندهار

طالبان سيطرت على منطقة رئيسية في ولاية قندز شمال أفغانستان الاثنين، وحاصرت العاصمة الإدارية

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دبي - العربية.نت

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بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الاثنين، أن وتيرة انسحاب قواتها من أفغانستان قد تتباطأ إذا واصلت حركة طالبان تحقيق مكاسب ميدانية، أعلنت طالبان سيطرتها على منطقة ميوند في قندهار.

وكانت طالبان سيطرت على منطقة رئيسية في ولاية قندز شمال أفغانستان الاثنين، وحاصرت العاصمة الإدارية، وفقا للشرطة، لتضيف الحركة المتمردة إلى سلسلة انتصاراتها الميدانية الأخيرة. اندلع القتال حول مديرية إمام صاحب مساء الأحد، وبحلول عصر الاثنين، اجتاحت طالبان مقر المديرية، وسيطرت على مقر الشرطة أيضا، حسب ما أوضح المتحدث باسم الشرطة في المنطقة أنام الدين رحماني.

وقال المتحدث كذلك إن مسلحي طالبان كانوا على بعد كيلومتر من قندز، العاصمة الإدارية للولاية، لكنهم لم يدخلوا المدينة على الرغم من انتشار أنباء عن وجود جماعات صغيرة من مسلحي طالبان قرب الضواحي.

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سقطت عشرات المديريات تحت سيطرة طالبان منذ الأول من مايو/ أيار، عندما بدأت قوات أميركية وقوات الناتو في رحيلها النهائي عن أفغانستان.

ومثل مديرية إمام صاحب في شمال قندز، عادة ما تكمن أهميتها في قربها من الطرق والمدن الرئيسية.
تقع إمام صاحب استراتيجيا قرب حدود شمال أفغانستان مع طاجيكستان، وهو طريق إمداد رئيسي من وسط آسيا.

وقال رحماني أيضا إن الشرطة وجنود الجيش الوطني الأفغاني حاولوا معا الدفاع عن المديرية. كما أفاد بأنه لم يتضح بعد عدد الضحايا في صفوف قوات الأمن الوطني والدفاع الأفغانية في المعركة المطولة ولا عدد القتلى والمصابين في صفوف طالبان.

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