رد منسق.. عقوبات دولية واسعة على بيلاروسيا

في رد منسق على قيام حكومة لوكاشينكو بإجبار طائرة مدنية على الهبوط اضطراريا واعتقال صحافي معارض الشهر الماضي بالإضافة إلى "القمع المستمر" في الدولة سوفيتية السابقة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

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وفي بيان مشترك قال الشركاء إنهم متحدون في قلقهم العميق بشأن الهجمات المستمرة لنظام لوكاشينكا على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي.

عقوبات منسقة

وأضافوا أنهم اتخذوا الاثنين، إجراءات عقوبات منسقة ردا على الهبوط الإجباري في 23 مايو لطائرة ريان إير التجارية بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي واعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش ورفيقته صوفيا سابيجا لدوافع سياسية، وكذلك على الهجوم المستمر على حقوق الإنسان والحريات الإساسية، وذلك وفقاً لشبكة CNN الأميركية.

في بيان منفصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن فرض قيود على تأشيرات 46 مسؤولاً مما يجعل هؤلاء الأفراد بشكل عام غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.

وهؤلاء الأفراد يشغلون مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية، ولجنة أمن الدولة في جمهورية بيلاروسيا (KGB البيلاروسية)، ووزارة الداخلية ، ولجنة التحقيق، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة والسياحة، ولجنة الحدود الحكومية، ووزارة الصحة المحكمة الدستورية ومكتب المدعي العام والمحاكم الجزئية في مينسك.

غضب دولي واسع

يشار إلى أنه تم القبض على براتاسيفيتش أحد منتقدي لوكاشينكو بعد أن أُجبرت رحلته على متن طائرة رايان إير من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط في مينسك.

فيما أثار تحويل مسار الرحلة واعتقاله غضباً دولياً، ودفع ظهور براتاسيفيتش على التلفزيون الحكومي البيلاروسي أعضاء المعارضة والمراقبين إلى الإعتقاد بوجود علامات على تعرضه للتعذيب.

الجدير ذكره أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان كشف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أنه ناقش قضية بيلاروسيا خلال لقائه مع بوتين في جنيف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 78 شخصا من بيلاروسيا وثمانية كيانات يوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية حضره زعيم المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا.