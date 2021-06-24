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ميركل: على الأوربيين وضع آليات للرد على استفزازات موسكو

المستشارة الألمانية اليوم 24-6 في مجلس النواب (رويترز)
المستشارة الألمانية اليوم 24-6 في مجلس النواب (رويترز)

ميركل: على الأوربيين وضع آليات للرد على استفزازات موسكو

ميركل: لقاء بوتين وبايدن غير كافٍ وعلى الاتحاد الأوروبي وضع صيغته الخاصة

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دبي - العربية.نت

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رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن على الاتحاد الأوروبي إقامة تواصل مباشر مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين ووضع آليات للرد على استفزازات موسكو.

فقد أوضحت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب أن تكلم الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع بوتين غير كاف، مشيرة إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث مع موسكو.

في المقابل أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين ينظر بإيجابية لعقد قمة مع ميركل وماكرون ويرى الحوار ضرورياً، مشيراً إلى أن الرئس الروسي يؤيد الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

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ويأتي كلام المستشارة الألمانية، في وقت يبحث فيه قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مسألتين شائكتين هما الهجرة والعلاقات مع أنقرة وموسكو خلال قمة تستمر حتى غد الجمعة، وفق وكالة "فرانس برس".

ويبحث الأوروبيون حول مأدبة العشاء اليوم علاقات الاتحاد مع روسيا التي تشهد تدهوراً متواصلاً منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014.

الحوار مع بوتين

كذلك، سيناقش القادة صيغة الحوار الذي ينبغي إقامته مع فلاديمير بوتين، في وقت تشدد ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة عقد لقاءات مع الرئيس الروسي لمعالجة المواضيع ذات أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت مصادر أوروبية. لكن من غير المؤكد التوصل إلى توافق بهذا الصدد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ندد في أبريل الماضي، بتصاعد التوتر مع روسيا بشأن قضيتي أوكرانيا والمعارض الروسي أليكسي نافالني.

كما قال حينها، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العلاقات مع روسيا لا تتحسن. بل على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات.

وأشار كذلك إلى مسألة طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراغ.

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