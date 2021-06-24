وفاة ناشط فلسطيني معارض للسلطة خلال اعتقاله أمام منزله

توفي الناشط الحقوقي المعارض للسلطة الفلسطينية، نزار بنات، خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وفي بيان مقتضب، أوضحت محافظة الخليل أن صحة بنات تدهورت عندما توجهت القوات الفلسطينية لاعتقاله، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته فيما بعد.

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وكان نزار بنات من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية، ودعا الدول الغربية إلى قطع المساعدات عنها بسبب "تزايد استبدادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان"، على حد وصفه، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

من جانبها، أكدت عائلة بنات: "أن قوة أمنية داهمت منزله الساعة 3:30 صباحاً، وتعرض للضرب المبرح من حوالي 20 عسكرياً، وتم اعتقاله حياً وهو يصيح"، وفق ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية.

هجوم على منزله

وفي أوائل مايو الماضي، أطلق مسلحون الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على منزله بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث كانت زوجته بالداخل مع أطفالهما.

من جهته، ألقى نزار باللوم في الهجوم على حركة فتح، قائلاً إنها فقط من يمكنها الحصول على الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كما اتهم أنصار حركة فتح البارزين بشن حملة تحريضية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهموه فيها بالتعاون مع إسرائيل، وهو ادعاء خطير في الأراضي الفلسطينية يصل إلى حد الخيانة. ونفى نزار الاتهام.