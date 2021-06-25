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قتلى وجرحى.. ألمانيا تكشف جنسية منفذ عملية الطعن

منفذ عملية الطعن في ألمانيا
منفذ عملية الطعن في ألمانيا
فيديو وصور

قتلى وجرحى.. ألمانيا تكشف جنسية منفذ عملية الطعن

الشرطة أطلقت النار على ساق المهاجم لشل حركته

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دبي - العربية.نت

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أفادت الشرطة المحلية الألمانية، عبر تويتر، الجمعة، بسقوط عدد من 3 قتلى و6 جرحى في اعتداء حادث طعن مدينة فيرتسبورغ الألمانية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر.

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وأعلنت اعتقال المهاجم، الذي تبيّن من التحقيقات أنه صومالي الجنسية.

كما أكدت الشرطة على أنه لا وجود لخطر يهدد السكان، إلا أنها لم تدل بأية تفاصيل عن دوافعه.

نار على ساقه

من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد" من دون أن تشير إلى مصادرها، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم طعنا نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.

وأضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

كذلك كتبت الشرطة على تويتر أن لا مؤشر على احتمال وجود مهاجم آخر.

اهتمام كبير

بدورها، أفادت مراسلة العربية بإغلاق بعض الشوارع بمدينة فورتسبورغ بعد حادث الطعن، مشيرة إلى أن هناك اهتمام إعلامي كبير في ألمانيا بالاعتداء ومستجداته.

إلى ذلك، أوضحت أن مدينة فورتسبورغ شهدت حوادث مماثلة قبل سنوات.

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