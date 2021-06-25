.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قبيل لقاء رئاسي.. واشنطن تقيّم جدية طالبان بتحقق السلام

من أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

قبيل لقاء رئاسي.. واشنطن تقيّم جدية طالبان بتحقق السلام

أكد أن محاولة استعادة السيطرة على البلاد بالقوة لا تتسق مع جهود إحلال السلام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- وكالات

نشر في: آخر تحديث:

فيما يرتقب أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الأفغاني أشرف غني، بالتزامن مع استمرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن تقيّم ما إذا كانت حركة طالبان جادة بشأن إنهاء النزاع في أفغانستان.

كما أضاف أن محاولة استعادة السيطرة على البلاد بالقوة لا تتسق مع جهود إحلال السلام.

أميركا تواصل الانسحاب.. ورئيس أفغانستان إلى واشنطن العرب والعالم أميركا تواصل الانسحاب.. ورئيس أفغانستان إلى واشنطن



وأقر بلينكن، الذي يزور باريس، بأن الهجمات على قوات الأمن الأفغانية تتصاعد، قبل محادثات مرتقبة في واشنطن بين بايدن وغني، بالإضافة إلى عبدالله عبدالله المنافس السياسي السابق لغني رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

إلى ذلك، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي "ندرس بدقة شديدة الوضع الأمني على الأرض في أفغانستان، ونقيم أيضا باهتمام كبير ما إن كانت طالبان جادة بأي حال من الأحوال بشأن التوصل إلى حل سلمي للصراع".

عناصر من القوات الأميركية في أفغانستان
عناصر من القوات الأميركية في أفغانستان

سحب القوات الأميركية

يذكر أن بايدن كان قرر في أبريل المنصرم، سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان قبل 11 سبتمبر.

لكن القتال تصاعد منذ ذلك الحين بين القوات الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة وطالبان. ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الأميركية، باتت الحركة المتشددة تسيطر الآن على حوالي 81 من 419 منطقة رئيسية.

بالتزامن استكمل الجيش الأميركي أكثر من نصف عملية انسحابه من البلاد، فيما أفاد مسؤولون بأن ما بين 600 و700 جندي سيبقون على الأرجح للمساعدة في تأمين الدبلوماسيين.

يبقى أن المشهد ما زال قاتما في البلاد، لا سيما أنه لم يتضح بعد كيف ستتولى قوات الأمن الأفغانية زمام الأمور بعد الانسحاب الأميركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر
من تحت الأنقاض.. صبي ينجو بأعجوبة بانهيار مبنى فلوريدا من تحت الأنقاض.. صبي ينجو بأعجوبة بانهيار مبنى فلوريدا
الأكثر قراءة
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود
لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير
للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين! للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين!
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين
قبل أن تذهب
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
اكتشف المزيد