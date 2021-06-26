.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حزب الله يعاند الدولة.. ويلوح ثانية باستيراد وقود إيران

من محطة وقود في بيروت (أرشيفية من رويترز)
من محطة وقود في بيروت (أرشيفية من رويترز)

حزب الله يعاند الدولة.. ويلوح ثانية باستيراد وقود إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من تأكيد وزير الطاقة سابقا أن لبنان لا يعتزم التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، جدد حزب الله تحديه للسلطات الرسمية في البلاد الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية منذ عقود.

وكرر حسن نصر الله ، زعيم الحزب المدعوم من طهران، تعهده باستيراد الوقود الإيراني في حال استمر العجز في أنحاء البلاد، قائلا إن جميع الخطوات اللوجستية لهذه الاحتمالية اكتملت!.

التهريب يفضح مسؤولاً في حزب الله.. نقل وتهديدات العرب والعالم التهريب يفضح مسؤولاً في حزب الله.. نقل وتهديدات

وقال في خطاب مساء أمس الجمعة نقله عدد من المحطات المحلية:" "أود أن أؤكد أننا مضطرون للذهاب إلى إيران من أجل جلب البنزين والمازوت إلى لبنان حتى لو كان هذا الموضوع سيخلق مشكلة!"

كما ألمح إلى أن تلك الخطوة لن تتم عن طريق البنك المركزي لتجنب انتهاك العقوبات الأميركية، دون أن يوضح أكثر.

غير قابل للتطبيق

في المقابل، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، عند سؤالها حول رد فعل الولايات المتحدة في حالة وصول الشحنات الإيرانية إلى موانئ بيروت، إن هذا المقترح غير قابل للتطبيق .

كما رأت أن "ما تبحث عنه إيران هو نوع من الدولة التابعة التي يمكنها استغلالها لمتابعة أجندتها".

تحد واضح للدولة

تأتي تصريحات نصرالله هذه في تحد واضح لقرار الحكومة، التي أكدت سابقا أنها لا تدرس هذا الخيار حاليا، لا سيما وأنه سيغرق البلاد في أزمة دولية كبرى، في ظل فرض عقوبات على طهران، وقطاعها النفطي.

كما قد تفتح مثل تلك الخطوة إذا حصلت باب جدل واسع حول سلطة حزب الله وتغولها في البلاد، فضلا عن أسئلة حول امساكه بالمطار والمرافئ التي سيستورد عبرها الوقود بحسب زعمه.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)
عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

يذكر أنه في وقت سابق من يونيو،، قال نصر الله أيضا إن إيران قد تزود لبنان بالوقود بالعملة المحلية، متفادية أزمة العملة الأجنبية.

ومنذ أسابيع، يؤدي نقص الوقود المتزايد على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة في لبنان إلى إجبار قائدي السيارات على الوقوف في طوابير لساعات للحصول على القليل جدا من البنزين، في وقت يتهم العديد من اللبنانيين حزب الله بتهريب البنزين إلى سوريا عبر منافذ حدودية واقعة تحت سيطرته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جمجمة جمجمة "رجل التنين".. تنسف كل ما نعرفه عن الجنس البشري
صور وفيديو للفضيحة.. من وضع كاميرا بمكتب وزير بريطانيا؟ صور وفيديو للفضيحة.. من وضع كاميرا بمكتب وزير بريطانيا؟
الأكثر قراءة
شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته
الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة
أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها
بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر
قبل أن تذهب
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
اكتشف المزيد