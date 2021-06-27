بلينكن: بحثت مع حمدوك تنفيذ اتفاقيات السلام السودانية

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وأعلن بلينكن أنه ناقش مع حمدوك مبادرته الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة الانتقال الديمقراطي في السودان.



وأكد دعم واشنطن للحكومة الانتقالية السودانية.

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وقال بلينكن إنه بحث مع حمدوك تنفيذ اتفاقيات السلام السودانية.

وكان بلينكن تحدث، قبل نحو شهر، مع حمدوك بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية.

وبحث معه الدعم الأميركي للحكومة المدنية الانتقالية وللإصلاحات في السودان.

كما ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.

ودعا بلينكن لحل التصعيد مع إثيوبيا بالحوار.

من جهته، ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان، أن بلينكن أكد خلال المكالمة على "أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال، ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية".