الحكومة السودانية تنفي للعربية قبولها الملء الثاني لسد النهضة

نفت الحكومة السودانية، الاثنين، بشكل قاطع، قبولها الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال السفير عمر الفاروق سيد كامل، الناطق باسم وفد الحكومة لمفاوضات سد النهضة، في تصريحات خاصة للعربية والحدث، إن السودان وافق بشروط على مبادرة للاتفاق تقدم بها رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي حول الملء الثاني للسد.

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وكشف الفاروق للعربية والحدث عن الشروط الأربعة التي دفعت بها بلاده للقبول بهذه المبادرة، وهي: أن يبنى الاتفاق على ما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة، وأن يكون للاتفاق مدة زمنية معروفة، بالإضافة إلى وجود ضامنين له، وألا يكون له علاقة بموضوع تقاسم مياه النيل.

ودعا الفاروق إثيوبيا إلى الموافقة على شروط السودان، خاصة أنه لا يزال هناك وقت كاف للاتفاق قبل حلول الفترة الزمنية التي حددتها إثيوبيا من جانب أحادي للملء الثاني.

وفي سؤال للعربية والحدث حول الرد الإثيوبي والمصري على الشروط التي أبداها السودان، أكد الفاروق أن السودان ينسق بشكل كامل مع الجانب المصر ي، مبدياً تخوف السودان من أن إثيوبيا بقبولها بشرط واحد فقط من الأربعة شروط، وهو أن يكون للاتفاق مدة زمنية، تحاول شراء الوقت أو التسويف دون التوصل لأي اتفاق حول الملء الثاني.