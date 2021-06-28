انفجار تبعه حريق في لندن.. والتحقيقات جارية لمعرفة أسبابه

اندلع حريق هائل قرب محطة القطارات المركزية "إليفانت آند كاسل" بوسط لندن مرسلا سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق العاصمة البريطانية.

وفي استجابة لتسجيلات مصورة نشرت عبر تويتر، قال لواء إطفاء لندن اليوم الإثنين، إن خمسة عشر سيارة إطفاء ومائة من عناصر الإطفاء يكافحون النيران في أقواس السكك الحديدية بالقرب من المحطة، جنوبي التيمز مباشرة وقرب عدد من المعالم الرئيسية في لندن، ومنها عين لندن.

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وتجري التحقيقات لمعرفة الأسباب.

وقال لواء الإطفاء إن ثلاث وحدات تجارية أسفل أقواس السكة الحديد التهمتها النيران بالكامل، بالإضافة إلى أربع سيارات وكشك هاتف قرب المحطة.

وحث لواء الإطفاء المواطنين على تجنب المنطقة وإغلاق كل الأبواب والنوافذ.

إليفانت آند كاسل تقاطع مروري مزدحم، كما أنه محور تقاطعات سكك حديدة مهم، ويحوي محطة قطارات أنفاق مزدحمة على الخط الشمالي- خط قطارات أنفاق لندن يمتد من جنوب غرب لندن إلى الشمال الغربي من المدينة، إضافة إلى فرعين يمران بوسط لندن وثلاثة في شمال لندن.

ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.