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وزير الداخلية اللبناني: خائف من الأسوأ

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي
احتجاجات لبنان

وزير الداخلية اللبناني: خائف من الأسوأ

وزير الداخلية اللبناني في تصريحات لـ"لشرق الأوسط": ما دام الوضع على ما هو عليه فستزداد الفوضى

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العربية.نت

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قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي إنه يخشى من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر.

وأوضح فهمي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه كان قد نبه منذ مارس الماضي إلى تدهور الوضع الأمني المجتمعي، «وتعرضنا حينها لهجمات وحملات، وتبين أنني كنت محقاً... اليوم هناك خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن هناك الكثير من الناس الجائعين وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم».

شحنة مخدرات من لبنان إلى السعودية
  • شحنة مخدرات من لبنان إلى السعودية
  • اعتصاب لبنان
  • خارج مزود خدمة تحويل الأموال في صيدا جنوب لبنان (أرشيفية من فرانس برس)
3 صور
شحنة مخدرات من لبنان إلى السعودية
شحنة مخدرات من لبنان إلى السعودية
اعتصاب لبنان
اعتصاب لبنان
خارج مزود خدمة تحويل الأموال في صيدا جنوب لبنان (أرشيفية من فرانس برس)
خارج مزود خدمة تحويل الأموال في صيدا جنوب لبنان (أرشيفية من فرانس برس)

وحذر وزير الداخلية من أنه «ما دام الوضع على ما هو عليه؛ فستزداد الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة». وأكد فهمي «أننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

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وبات الهاجس الأمني أبرز ما يؤرق اللبنانيين الغارقين أصلاً في مشكلاتهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستمرار تراجع الليرة مقابل الدولار؛ فبعدما ظل الوضع ممسوكاً إلى حد كبير في الأشهر الماضية، تسارعت التطورات والمستجدات في الأيام الماضية التي توحي باتجاه البلد إلى الفوضى مع تفاقم عمليات السطو والسلب.

هذا التهور الأمني جعل كثيراً من المواطنين يعتمدون تدابير جديدة، كالامتناع عن الخروج ليلاً إلا في حالات طارئة، والامتناع عن زيارة مناطق بعيدة ونائية، وتفادي التوقف عند الصرافات الآلية في المصارف ليلاً، وتفادي وضع الحلي والساعات الثمينة.

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