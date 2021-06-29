.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعثة "اليوناميد" تنهي أعمالها في السودان

بعثة من اليوناميد في السودان - أرشيفية

بعثة "اليوناميد" تنهي أعمالها في السودان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت بعثة اليوناميد إنهاء عملها في السودان وتصفيتها بداية من غد الأربعاء، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإنهاء تفويضها في سبتمبر 2020 وخروجها نهائياً في 30 يونيو 2021.

واشنطن تعلن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي السودان واشنطن تعلن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

وأوضح بابكر سيسي الأمين العام المساعد ومسؤول بعثة يوناميد لوكالة السودان للأنباء اليوم أن التركيز كان على إغلاق المواقع الميدانية التابعة للبعثة وعددها 14 موقعاً بجانب إعادة معدات الدول المساهمة بوحدات شرطية وعسكرية، معلناً عن إعادة 6 آلاف من موظفي البعثة البالغ عددهم سبعة آلاف.

كما قال إن إعادة المواقع الميدانية للحكومة أو السلطات المحلية أو حكومات الولايات كان أمراً صعباً وتواجهه العديد من التحديات حيث إن معظم هذه المواقع كان بعيداً وصعب الوصول إليه، مشيراً إلى تعرض بعض المواقع للنهب والعمليات الإجرامية مثل معسكر كلمة وزالنجي بعد تسليمها للسلطات المحلية، مبيناً أن هذه المواقع تم الاتفاق مسبقاً على استخدامها استخداماً مدنياً فى التعليم والصحة وغيرها من الأنشطة المدنية وأنه تم التسليم على هذا الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد "حلّت"
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد