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أفغانستان: مقتل 258 عنصرا من حركة طالبان خلال 24 ساعة

Afghan Commando forces are seen at the site of a battle field where they clash with the Taliban insurgent in Kunduz province, Afghanistan June 22, 2021. (Reuters/Stringer)
قوات أمن أفغانية

أفغانستان: مقتل 258 عنصرا من حركة طالبان خلال 24 ساعة

صد هجوم لحركة طالبان في مديرية غوليان التابعة لولاية هرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استمرار عملياتها وغاراتها الجوية على حركة طالبان أفغانستان، وأكدت الوزراة في بيان، الخميس، مقتل 258 عنصرا من حركة طالبان وجرح المئات جراء عملياتها العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أفادت وسائل إعلام أفغانية بصد هجوم لحركة طالبان في مديرية غوليان التابعة لولاية هرات، في ظل تواصل عمليات التعبئة الشعبية في ولاية بكتيا.

وكان مسؤولون عسكريون كشفوا أن الولايات المتحدة ستكمل انسحاب قواتها من أفغانستان في غضون أيام لإنهاء أطول حرب أميركية رغم تحذير المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن البلاد قد تنزلق إلى أتون حرب أهلية.

كما لفتوا إلى إبقاء حوالي 1000 جندي أميركي لحماية بعض المقرات.

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كما حذر القائد العسكري الأميركي الجنرال سكوت ميللر، من أن الأمن في جميع أنحاء البلاد يتدهور قبل أسابيع فقط من انسحاب القوات الأميركية الأخيرة.

وأضاف في إحاطة إعلامية نادرة، الثلاثاء الماضي، أن المكاسب الأخيرة التي حققتها حركة طالبان مقلقة للغاية، خصوصاً أنها حصلت في وقت سريع.

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