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أردوغان: الانتخابات بموعدها.. وسنواصل التنقيب شرق المتوسط

Turkish President and leader of Justice and Development (AK) ruling Party Recep Tayyip Erdogan speaks during a party group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (GNAT), in Ankara on June 9, 2021.
أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان: الانتخابات بموعدها.. وسنواصل التنقيب شرق المتوسط

قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط وسنواصل وجودنا"

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دبي - العربية نت

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في يونيو 2023، رافضاً دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وقال أردوغان إن الانتخابات ستجري بموعدها في يونيو 2023، وأن الشعب سيلقن "هؤلاء الكاذبين" الدرس اللازم مجدداً في صناديق الاقتراع، في إشارة إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط وسنواصل وجودنا".

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وأكد أن تركيا ستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لاسيما شرق المتوسط ومحيط قبرص.

وفيما يخص لقاحات كورونا كرر أردوغان تصريحه السابق، وقال إن أكثر الدول الأوروبية تقدما لقاح كورونا لا يعطى مجاناً.

وأشار إلى أن عمليات التطعيم ستتواصل بسرعة في تركيا، و"قريباً سيدخل اللقاح المحلي حيز الاستخدام".

في تصريح سابق قال أردوغان خلال إجراء التجارب السريرية على لقاح محلي إن أغلب الدول الغربية تعطي لقاح كورونا بشكل مأجور، واستشهد ببريطانيا كمثال، وهو ما أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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