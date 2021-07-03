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غموض يخيم على إصابة سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

السفينة الإسرائيلية إم في هيليوس راي
سفينة إسرائيلية تعرضت لهجمة سابقة (أرشيفية)

غموض يخيم على إصابة سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

أشارت مصادر "العربية" إلى وقوع "هجوم على سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية، رويترز

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين دفاعيين، السبت، بإصابة سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي، دون توضيح السبب.

وأشارت مصادر "العربية" إلى وقوع "هجوم على سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي".

وفي 13 أبريل الماضي، استهدف هجوم سفينة "هايبريون راي" التجارية المملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى إطلاق صاروخ إيراني على السفينة المخصصة لحمل السيارات، وهي سفينة "مملوكة لإسرائيل وترفع علم الباهاماس". وقد "واصلت رحلتها رغم استهدافها بصاروخ".

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وثارت "حرب سفن" بين إيران وإسرائيل، حيث استهدف كوماندوز إسرائيلي مؤخراً سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري قبالة الشاطئ الغربي لليمن. من جهتها، شنت إيران هجمات على سفن تجارية عدة.

ووصل التوتر إلى ذروته، بعد اتهام طهران، تل أبيب بالتورط في هجوم على منشأة "نطنز" النووية في أبريل الماضي.

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