.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

Israeli soldiers fire teargas canisters during clashes with Palestinian protesters at the entrance of the northern village of Qusra in the occupied West Bank near Nablus on December 4, 2017. An Israeli settler shot dead a Palestinian in the occupied West Bank last week after a group of Israelis was targeted by Palestinian stone-throwers, officials said.
الجيش الإسرائيلي في بلدة قصرة قرب نابلس (أرشيفية)

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

رئيس بلدية قصرة قال إن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة وبدأوا بإطلاق النار، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي كان متواجداً في المكان

متابع الغاء المتابعة

رام الله – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الارتباط المدني" أبلغها بوفاة الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية قصرة بمحافظة نابلس.

محمد فريد علي حسن
محمد فريد علي حسن

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي الذي نقل الشاب بسيارة إسعاف تابعة له، قبل أن يصدر إعلان وزارة الصحة الفلسطينية بمقتله.

وقال محمد خريوش، رئيس بلدية قصرة، لوكالة "رويترز" إن" مجموعة من المستوطنين، وبعد انتهاء عطلة السبت، هاجموا البلدة وبدأوا بإطلاق النار"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي كان متواجداً في المكان.

منازل في مستوطنة قرب نابلس (أرشيفية)
منازل في مستوطنة قرب نابلس (أرشيفية)

وأضاف: "أصيب شاب بالرصاص الحي في صدره، بينما كان يقف على سطح المنزل، ولا نعرف ما إذا كان من رصاص المستوطنين أو الجيش".

مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا العرب والعالم الإخوان المسلمون مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا

وأوضح خريوش أن "المستوطنين الذين هاجموا البلدة التي يسكنها حوالي 6500 نسمة جاءوا من مستوطنة يش كودش، التي تبعد عن البلدة حوالي كيلومترين".

من جهتهم أفاد سكان من القرية لوكالة "فرانس برس" أن الشاب قٌتل خلال مواجهات مع مستوطنين حاولوا السيطرة على أحد منازل القرية تعود ملكيته لعائلة القتيل.

وينظم الفلسطينيون مظاهرات أسبوعية ضد توسيع المستوطنات الإسرائيلية في عدة مواقع بالضفة الغربية، حيث يعيش قرابة 500 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة "مرخصة" من إسرائيل وعشرات البؤر الاستيطانية.

وينظر الفلسطينيون والمجتمع الدولي إلى جميع المستوطنات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
قبل أن تذهب
حملات في العراق تطالب محاسبة قتلة الناشطين
حملات في العراق تطالب محاسبة قتلة الناشطين
اكتشف المزيد