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إسرائيل: مصممون على منع إيران من أن تصبح دولة نووية

بيني غانتس (أرشيفية من فرانس برس)

إسرائيل: مصممون على منع إيران من أن تصبح دولة نووية

بيني غانتس: إيران تعلم أننا نعمل داخل أراضيها

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دبي - العربية.نت

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شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن إسرائيل مصممة على منع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وقال غانتس، اليوم الأحد، إن "إسرائيل تخوض صراعاً مع إيران وعلينا الدفاع عن أنفسنا"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

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كما أوضح أن "إيران تعلم أننا نعمل داخل أراضيها".

جاءت هذه التصريحات في وقت أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جلسة مداولات حول الملف النووي الإيراني واحتمال عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وكان بينيت قد أكد الخميس أن إسرائيل تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية.

نفتالي بينيت (أرشيفية من رويترز)
نفتالي بينيت (أرشيفية من رويترز)

محادثات غير مباشرة

يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية، والذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ومحادثات فيينا التي بدأت في أبريل متوقفة الآن وكان من المتوقع أن تستأنف في أوائل يوليو. وقال دبلوماسيون من الطرفين إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة ويريد كل طرف أن يقدم الآخر تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.

من محادثات فيينا (أرشيفية من رويترز)
من محادثات فيينا (أرشيفية من رويترز)

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، كان أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018 وردت إيران على ذلك بالبدء في انتهاك بعض القيود النووية في 2019، لكنها ظلت على قولها إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

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