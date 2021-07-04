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خالد مشعل: كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان

خالد مشعل: كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان

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دبي - العربية.نت

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إن مشروع حركة حماس هو للمقاومة والتحرير وليس لشن الحروب.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، "كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان المسلمين، إنما نحن حركة فلسطينية مستقلة".

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كما ذكّر بأن حركة حماس كانت موجودة سابقاً في مختلف الدول العربية، مؤكداً أن قبول الدعم من أي دولة، بما فيها إيران، لا يكون على حساب القرار المستقل للحركة.

طهران تدعم حماس بالسلاح

وعن الدعم الإيراني، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج أن طهران دعمت الحركة بالسلاح وبالوسائل التقنية.

في المقابل رفض مشعل حصول أي اعتداء على أي دول عربية وخصوصا السعودية، مناشداً المملكة لإعادة العلاقات مع الحركة كما كانت في السابق، منّوها بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق مكة في 2007 واستطرد قائلا: إسرائيل وأدوات أخرى حاولت الانقلاب على اتفاق مكة وليس حماس، فاتفاق مكة جعل الحركة على رأس حكومة وحدة وطنية فكيف ننقلب عليها؟

أحياء أم مجرد أشلاء؟

وعن الأحداث الأخيرة في القدس وغزة قال: المقاومة الفلسطينية تدخلت بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وتدخلها تلبية لنداءات المقدسيين.

وفي ملف تبادل الأسرى، قال لا تقدم ملموساً بعد، رافضاً الكشف عما إذا كان لدى حماس أسرى إسرائيليين أحياء أم مجرد أشلاء جنود.

وعن علاقة حركة حماس مع سوريا نفى مشعل حصول أي جديد في هذا المجال.

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