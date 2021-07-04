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مقتل 4 جنود في كمين نصبه مسلحون وسط مالي

عناصر من الجيش المالي (أرشيفية)

مقتل 4 جنود في كمين نصبه مسلحون وسط مالي

جيش مالي يقاتل في وسط البلاد متطرفين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش

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دبي - العربية.نت

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أعلن جيش مالي أن أربعة جنود قتلوا إثر تعرض دوريتهم لكمين نصبه مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون في وسط البلاد اليوم الأحد.

يشار إلى أن الجيش يقاتل في وسط البلاد متطرفين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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وأضاف الجيش في بيانه أن الدورية تعرضت لكمين قرب بلدة لير صباح اليوم، مما أسفر عن "مقتل أربعة جنود في حصيلة مبدئية".

يأتي الهجوم بعد أن أعلنت فرنسا الجمعة أنها استأنفت العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بعد تعليقها في أعقاب انقلاب.

يذكر أن فرنسا نشرت ما يزيد على 5000 من قوات مكافحة الإرهاب في مالي للمساعدة في قتال المتطرفين.

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