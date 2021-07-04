هذه أبرز بنود استراتيجية الأمن القومي الروسي الجديدة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نسخة منقحة من إستراتيجية الأمن القومي لروسيا، والتي تنص على "إجراءات مناظرة وغير مناظرة" رداً على "الإجراءات غير الودية التي تتخذها الدول الأجنبية التي تهدد سيادة روسيا وسلامتها الإقليمية".

وذكر موقع الكرملين على الإنترنت أن بوتين وقع مرسوماً بالموافقة على الإستراتيجية الجمعة.

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ونُشرت الوثيقة المكونة من 44 صفحة يوم السبت على موقع حكومي على الإنترنت، وحددت المصالح والأولويات الوطنية لروسيا.

وذكرت أن "سلوك بعض الدول يهدف إلى التحريض على عمليات التفكك في كومنولث الدول المستقلة من أجل تدمير علاقات روسيا مع حلفائها التقليديين"، وأشار إلى أن "عدداً من الدول تصف روسيا بأنها تهديد وحتى خصم عسكري".

وجاء في الوثيقة كذلك أن روسيا لا تزال ملتزمة باستخدام السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات الدولية والوطنية.

في الوقت نفسه، تعتبر موسكو "أنه من المشروع اتخاذ إجراءات مناظرة وغير مناظرة" لإحباط ومنع "الأعمال غير الودية" من الدول الأجنبية التي "تهدد سيادة ووحدة أراضي الاتحاد الروسي".

وباتت علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، والاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، وهجمات القرصنة وغيرها من الأحداث.

في سياق متصل، قالت روسيا السبت إن طائرات حربية روسية تدربت على قصف السفن المعادية في البحر الأسود في ظل خلاف مع الغرب حول تدريبات لحلف شمال الأطلسي بالمنطقة وفي أعقاب حادثة مع سفينة حربية بريطانية في الآونة الأخيرة.

وطعنت موسكو الأسبوع الماضي في حق السفينة البريطانية "إتش. إم. إس. دفيندر" في المرور بالمياه قرب شبه جزيرة القرم، وهو أمر قالت لندن إن لها كل الحق فيه.

وضمت روسيا شبه الجزيرة إليها من أوكرانيا في عام 2014، لكن معظم العالم لا يزال يعترف بها كجزء من أوكرانيا.

وقالت روسيا إن السفينة دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني واتهمت لندن "بالاستفزاز". وقالت موسكو إنها قد تقصف سفناً للبحرية البريطانية إذا أقدمت على المزيد من مثل هذه الأعمال قبالة شبه جزيرة القرم.

وقال أسطول البحر الأسود الروسي السبت إن طائرات حربية من وحداته الجوية وتلك التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في تدريبات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الأسطول قوله: "أطقم الطائرات.. نفذت طلعات تدريبية فوق البحر الأسود شملت ضربات صاروخية وقصفاً لنماذج سفن معادية".

وأضاف التقرير أن من بين الطائرات التي شاركت في التدريب مقاتلات سوخوي "سو-30 إس. إم" متعددة الأغراض وقاذفات سوخوي "سو-24 إم" وقاذفات سوخوي "سو-34" المقاتلة وطائرات سوخوي "سو-27" المقاتلة.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي يجري فيه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا وحلفاؤهما تدريبات "سي بريز" (نسيم البحر) واسعة النطاق في المنطقة.