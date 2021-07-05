زوما بعد حكم حبسه: جنوب إفريقيا إلى حكم الفصل العنصري

انتقد رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما اليوم الأحد القضاة الذين حكموا عليه الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 15 شهرا بسبب تهربه من تحقيق عن الفساد، وشبههم بحكام نظام الفصل العنصري من الأقلية البيضاء الذين حاربهم ذات يوم.

كان زوما يتحدث في منزله ببلدة نكاندلا الواقعة في ريف إقليم كوازولو ناتال، حيث تجمع مئات من أنصاره، بعضهم مسلح، لمنع اعتقاله.

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وقال زوما للصحفيين "معاقبتي بالسجن دون محاكمة يجب أن تصيب بالصدمة كل من يؤمن بالحرية وسيادة القانون".

وأضاف "جنوب إفريقيا تتراجع بسرعة إلى حكم الفصل العنصري".

ودانت المحكمة الدستورية زوما يوم الثلاثاء بتهمة ازدراء المحكمة لعدم حضوره جلسة تحقيق قادها ريموند زوندو نائب كبير قضاة

المحكمة في فبراير شباط.

ووافقت المحكمة أمس السبت على الاستماع إلى طعنه على عقوبة السجن، وعلقت تنفيذها إلى ما بعد جلسة 12 يوليو تموز.