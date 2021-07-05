طالبان: سنقدم خطة سلام مكتوبة للحكومة الأفغانية

أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحقق فيه طالبان مكاسب على الأرض مستغلة الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية، وفق رويترز.

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إخلاء قاعدة باغرام

وهرب مئات من أفراد الأمن الأفغان إلى طاجيكستان بعد تقدم طالبان منذ أخلت الولايات المتحدة قاعدتها الرئيسية بأفغانستان في إطار خطة لسحب جميع القوات الأجنبية بحلول 11 سبتمبر.

يشار إلى أن قاعدة باغرام كانت مركز قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى 20 عاماً تقريباً في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن نقل السيطرة على قاعدة باغرام الجوية للجيش الأفغاني أعطى قوة دافعة لحملة طالبان للسيطرة على مناطق جديدة، فقد استأنف زعماء طالبان المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة مع مبعوثي الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

"التعجيل بمحادثات السلام"

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لرويترز اليوم الاثنين: "سيتم التعجيل بمحادثات السلام وعملية السلام في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة.. ستتعلق بخطط السلام بطبيعة الحال".

كما أضاف أنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر شهراً للوصول إلى تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام". ولفت إلى أن أحدث جولة من المحادثات مرت بمنعطف حاسم.

يذكر أن تصاعد القتال وفرار آلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية أثارا شكوكاً كبيرة إزاء مفاوضات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي بدأت العام الماضي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.