شركاء بالسر.. زعيم المافيا يتهم وزير داخلية تركيا مجددا

مازال زعيم المافيا التركي الهارب خارج البلاد سادات بيكر، يفجّر اتهامات بين الحين والآخر حول وقائع فساد متورط بها وزير الداخلية سليمان صويلو.

مادة اعلانية

فقد كشف بكر فجر الأحد، عبر مجموعة تغريدات نشرها في تويتر، ما قال إنها فضائح فساد، وأكد أن بطلها هو وزير الداخلية سليمان صويلو، كما أوضح بالتفاصيل كيف جمع ثروته ومن هم شركاؤه السريون في عمليات الفساد.

شركاء سريون لأوغلو

ووجه زعيم المافيا للوزير اتهامات عديدة، وقال إن له شراكاء سريين، بينهم يوكسل أوزيورت، وأورهان أوزيورت، ويعملان في العديد من المناطق، لا سيما مركز حي أسنيورت في إسطنبول كما يمتلكان مجموعة أوزيورت لار، وفق قوله.

كما كتب أن بعض ممتلكات هذين الشخصين الشريكين السريين لصويلو، هي عقارات بمستشفى جامعة إستينيا في بهشة شهير في إسطنبول، مركز تسوق في أسنيورت، وبخلاف مركز التسوق يملكان في العقار ذاته 400 شقة سكنية، بالإضافة إلى ذلك قاما بإنشاء مبنيين مكونين من 10 طوابق على أرض الدولة، أعطيا أحدهما للبلدية والآخر لحاكم المنطقة بالإيجار، و2000 فيلا، بحسب التغريدات.

وأشار بكر إلى أن هذين الشقيقين كانا يحصلان على جميع المناقصات في أسنيورت من خلال صويلو.

عمليات أمنية على مقراته

وتأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد أيام من تحرّك السلطات التركية التي داهمت عبر عمليات أمنية مقرات لملاحقة أنصار بكر في عدة ولايات تركية.

فقد ألقت السلطات التركية منتصف يونيو/حزيران الماضي، القبض على 25 مشتبهاً بهم في عمليتين ضد مراكز لسادات بيكر في 4 ولايات،

وزير الداخلية يشكو زعيم المافيا

الجدير ذكره أن وزير الداخلية سليمان صويلو كان تقدم بشكوى جنائية ضد سادت بيكر إلى مكتب المدعي العام في أنقرة يوم 17 مايو/أيار الماضي، يتهمه بـ"الإهانة" و التشهير"، بعد أن بدأ زعيم المافيا في توجيه اتهامات ضده بمقاطع الفيديو.

ولاحقاً حظرت السلطات التركية تغريدات لزعيم المافيا التركي، تخص رئيس إحدى المحاكم التركية.

وبحسب تقارير إعلامية حظرت السلطات في تركيا 6 تغريدات لسادات بكر يتحدث فيها عن أسعد توكلو، رئيس محكمة أنقرة الإدارية الإقليمية.

يشار إلى أن زعيم المافيا التركي، كان أحدث خلال الأشهر الأخيرة ضجة كبيرة في المجتمع التركي بعد إدلائه ببعض التصريحات التي تخص وزيري الداخلية السابق والحالي، وعدداً من الشخصيات في الدولة التركية.