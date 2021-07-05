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هجمات لداعش على عدة مدن روسية.. بينها موسكو

Russian servicemen wearing protective masks run past military vehicles during a rehearsal for the Victory Day parade, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Yekaterinburg, Russia April 14, 2020. REUTERS/Alexei Kolchin
قوات أمنية روسية (أرشيفية- رويترز)

هجمات لداعش على عدة مدن روسية.. بينها موسكو

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دبي- العربية.نت

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تمكن الأمن الروسي من إحباط سلسلة من الهجمات التي أعدها تنظيم داعش لاستهداف عدة مدن في البلاد، بينها العاصمة موسكو بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

روسيا.. إحباط هجمات إرهابية خطط لها داعش في موسكو العرب والعالم داعش روسيا.. إحباط هجمات إرهابية خطط لها داعش في موسكو

فقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجمات سلسلة هجمات لتنظيم داعش على عدة مدن بينها، موسكو وأستراخان وكباردينو- بلقاريا.

فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن الأمن أعلن تصفية 6 مسلحين خلال إحباط مخطط الاعتداءات هذا.

عناصر من هيئة الأمن الفدرالية الروسية
عناصر من هيئة الأمن الفدرالية الروسية

اعتقال شخصين

كما أضاف أن الأمن اعتقل شخصين خلال حملات الملاحقة والمداهمة للخلايا الداعشية.

يذكر أنه في أبريل الماضي (2021) أعلنت موسكو إحباط عملية إرهابية خطط لها عنصر ينتمي لداعش. وأوضح الأمن الفيدرالي حينها إحباط هجوم إرهابي، بعد تصفية مسلح من أنصار التنظيم كان يجهز لاستهداف مجمع للوقود.

كذلك أعلنت السلطات الروسية العام الماضي أيضا اعتقال عدد من المتطرفين، كانوا يعدون لعمل تخريبي ضد أقسام للشرطة جنوب غرب البلاد.

وغالبا ما يعلن الأمن الروسي عن مثل تلك المخططات دون الكشف عن الكثير من التفاصيل.

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