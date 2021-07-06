ألمانيا.. إصابة شخص إثر تعرضه لهجوم بسكين في مطار دوسلدورف

قالت الشرطة الألمانية إن شخصاً قد أصيب خلال عملية طعن اليوم الثلاثاء في مطار دوسلدورف بألمانيا.

وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار وجارٍ البحث عنه.

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ووقع الهجوم خارج المنطقة المخصصة لمغادرة المسافرين من المطار، بحسب وصف الشرطة الفيدرالية ووكالة الأنباء الألمانية.

تم نقل الضحية الى المستشفى لتلقي العلاج. وقال متحدث باسم الشرطة إن الطعن نتج عن خلاف بين المشردين.