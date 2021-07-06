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ألمانيا.. إصابة شخص إثر تعرضه لهجوم بسكين في مطار دوسلدورف

الشرطة الألمانية

ألمانيا.. إصابة شخص إثر تعرضه لهجوم بسكين في مطار دوسلدورف

وسائل إعلام ألمانيّة: إصابة شخص إثر تعرّضه لهجوم بالسكين في مطار دوسلدورف والمشتبه به لا يزال فاراً وملاحقته مستمرة

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العربية.نت، وكالات

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قالت الشرطة الألمانية إن شخصاً قد أصيب خلال عملية طعن اليوم الثلاثاء في مطار دوسلدورف بألمانيا.

وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار وجارٍ البحث عنه.

المطار
المطار

ووقع الهجوم خارج المنطقة المخصصة لمغادرة المسافرين من المطار، بحسب وصف الشرطة الفيدرالية ووكالة الأنباء الألمانية.

تم نقل الضحية الى المستشفى لتلقي العلاج. وقال متحدث باسم الشرطة إن الطعن نتج عن خلاف بين المشردين.

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