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دياب: لبنان وشعبه على شفير الكارثة.. وشظاياها ستطال الخارج

In this photo released by the Lebanese Parliament media office, Lebanese Prime Minister Hassan Diab attends the 2020 discussion budget session at the parliament, in Beirut, Lebanon, Monday, Jan. 27, 2020. (AP)
حسان دياب - أرشيفية
لبنان

دياب: لبنان وشعبه على شفير الكارثة.. وشظاياها ستطال الخارج

رئيس حكومة تصريف الأعمال: الحكومة لا يمكنها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الذي يطالب بالتزامات قد لا تتبناها الحكومة القادمة

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دبي - العربية.نت

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جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب تحذيره من أن بلاده وشعبه "على شفير الكارثة" ودعا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ.

وقال في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت "لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها".

وأضاف "أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن الضغوط التي تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمناً باهظا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم". وقال "لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة".

وحذّر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب نعمة طعمة من "ارتطام كبير" في لبنان، في حال لم يتم تشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية تتحول إلى حكومة طوارئ اقتصادية لمعالجة قضايا الناس وهمومهم، مشيراً إلى "أن هناك حالة فقر في لبنان لم يسبق أن شهدها حتى في مراحل الحروب المؤسفة"، ومنبهاً إلى أن "الآتي أعظم في الأسابيع المقبلة نظراً لغياب المعالجات المطلوبة".

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وأعرب طعمة، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، عن قلقه "من هذا الانحدار المريب الذي يشهده لبنان على المستويات الاقتصادية والحياتية والاجتماعية"، منتقداً "خوض البعض معاركه الرئاسية والانتخابية، فيما لبنان يحتضر، وهذا أمر مؤسف قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه في الشارع".

يأتي هذا فيما يشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخه، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزوّد المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.

في حين لا يزال الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية يحول دون تشكيل حكومة منذ أشهر.

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