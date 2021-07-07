.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديد بكوورونا على حدود بورما

ميانمار بورما
أرشيفية

الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديد بكوورونا على حدود بورما

قوات الأمن في إقليم يونان الصيني تعزز تواجدها قرب الحدود لمنع أي دخول غير شرعي لأراضيها

متابع الغاء المتابعة

بيكين - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الصين التي سيطرت تقريبا على كوفيد-19 منذ العام 2020، الأربعاء، عن بؤرة إصابات متزايدة في مدينة صغيرة عند الحدود مع بورما التي تشهد اضطرابات سياسية وانتشارا للوباء.

عززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غربي البلاد تواجدها قرب الحدود بهدف منع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها.

وبعد حملة فحوصات مكثفة في مدينة رويلي الحدودية، أفادت السلطات الصحية الأربعاء عن 15 إصابة محلية، بينهم 12 بورميا.

بورما التي تشهد اضطرابات خطرة منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير، هي إحدى دول العالم التي سجل فيها الوباء تسارعا في الأسابيع الماضية.

اعتبرت الأمم المتحدة الثلاثاء أن تطور الوضع السياسي في البلاد "كارثي"، ويثير مخاطر على المنطقة. ويمكن أن يدفع أيضا بورميين إلى عبور الحدود هربا من المعارك.

وأعلن أبرز مسؤول في الحزب الشيوعي في رويلي الأربعاء أن العينات الجينية للفيروس المأخوذة من مرضى متشابهة كثيرا مع المتحورة دلتا، التي رصدت للمرة الأولى في الهند.

فرض إغلاق في هذه المدينة التي تعد 270 ألف نسمة وبات يتعين على السكان البقاء في منازلهم وإغلاق المدارس وكذلك المتاجر باستثناء بعض الأسواق والصيدليات والمستشفيات.

سبق أن رصدت ثلاث بؤر في رويلي، وتم احتواؤها سريعا منذ بدء انتشار الوباء.

تمكنت الصين، أول دولة ظهر فيها وباء كوفيد-19، من السيطرة إلى حد كبير على المرض على أراضيها منذ ربيع 2020 وعادة الحياة الى طبيعتها إلى حد كبير في البلاد منذ ذلك الحين.

اكتشاف أقدم قطعة أثرية للإنسان البدائي استعملها في الفن التشكيلي الأخيرة اكتشاف أقدم قطعة أثرية للإنسان البدائي استعملها في الفن التشكيلي

وحققت الصين هذا النجاح بفضل استراتيجية الفحوصات والإغلاق المشدد والحجر الصحي الإلزامي لكل الوافدين من الخارج.

أعلنت الصين الأربعاء عن إجمالي 57 حالة جديدة على أراضيها، وهو أعلى رقم منذ نهاية يناير.

لكن باستثناء تلك المسجلة في رويلي فإن الحالات الجديدة لا تشكل خطرا خاصا لأنها عموما ناجمة عن مسافرين وافدين من الخارج وسرعان ما يفرض عليهم حجر صحي في المستشفى حيث يتم عزلهم عن بقية السكان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار! استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار!
الأكثر قراءة
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار
أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية
"حيتان" بيتكوين تبتلع 60 ألف عملة في يوم واحد!
السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
اكتشف المزيد