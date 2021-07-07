.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد حكم قضائي.. تركيا تطلق سراح نائب مؤيد للأكراد

Peoples' Democratic Party (HDP) former member of parliament Omer Faruk Gergerlioglu (R) gestures as he speaks during a press conference after being released from the Sincan Prison, in Ankara, on July 6, 2021. A Turkish court on July 6, 2021 ordered the release of a pro-Kurdish opposition politician who had been in prison since April on terror-related charges, local media and his family said. Omer Faruk Gergerlioglu, an outspoken rights defender from the Peoples' Democratic Party (HDP), was handed a two-and-a-half-year prison sentence in April for spreading terrorist propaganda online over a post he shared in 2016 before he was elected an MP.
عمر فاروق غرغرلي أوغلو بعد الافراج عنه
أردوغان وحزبه

بعد حكم قضائي.. تركيا تطلق سراح نائب مؤيد للأكراد

من المتوقع أن يعود النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غرغرلي أوغلو إلى البرلمان لاستئناف أنشطته السياسية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أفرجت السلطات التركية الثلاثاء عن برلماني سابق مؤيد للأكراد من السجن بعد أن قضت أعلى محكمة في تركيا بأن حقوقه انتُهكت.

وكان عمر فاروق غرغرلي أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي قد جُرّد من عضويته في مارس الماضي ودخل السجن في أبريل بعد أن أصبح حكم بالسجن عامين ونصف العام صدر بحقه بتهمة نشر دعاية إرهابية حكماً نهائياً.

وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن حقوق غرغرلي أوغلو انتهكت باحتجازه بتهم تتصل بالإرهاب لتفتح الطريق أمام الإفراج عنه واستعادة وضعه البرلماني.

عمر فاروق غرغرلي أوغلو بعد الافراج عنه
عمر فاروق غرغرلي أوغلو بعد الافراج عنه

من المتوقع أن يعود غرغرلي أوغلو إلى البرلمان لاستئناف أنشطته السياسية.

وأدين السياسي في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور. اعتبرت محكمة تركية أن التغريدات هي دعاية نيابة عن حزب العمال الكردستاني.

وكانت محكمة استئناف أكدت الإدانة في وقت سابق من هذا العام. لكن المحكمة الدستورية حكمت لصالح غرغرلي أوغلو الأسبوع الماضي.

كشف غرغرلي أوغلو عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، بما فيها عمليات تفتيش غير قانونية للمحتجزين من قبل الشرطة.

غرغلي اوغلو خلال اعتصام بالبرلمان (أرشيفية)
غرغلي اوغلو خلال اعتصام بالبرلمان (أرشيفية)
وزارة الصحة التركية تمنح مناقصات لمقربين من أردوغان العرب والعالم أردوغان وحزبه وزارة الصحة التركية تمنح مناقصات لمقربين من أردوغان

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقاد الحزب تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ العام 1984 وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وانهارت محادثات وقف إطلاق النار والسلام الهشة بين الطرفين في صيف العام 2015.

في غضون ذلك، قدم المدعون العامون بالمحكمة العليا لائحة اتهام في المحكمة الدستورية تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك منع المئات من أعضاء الحزب من شغل المناصب السياسية لمدة خمس سنوات.

قضية الإغلاق هي أحدث حملة قمع ضد الحزب، والتي شهدت اعتقال زعماء الحزب السابقين والنواب وآلاف النشطاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار! استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار!
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
الأكثر قراءة
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار
أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية
"حيتان" بيتكوين تبتلع 60 ألف عملة في يوم واحد!
السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
اكتشف المزيد