اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس

قال رئيس وزراء هايتي المؤقت في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس جوفينيل مويس اغتيل بعد أن هاجمت مجموعة من المجهولين منزله الخاص.

وأكد رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف إن السيدة الأولى مارتين مويس أصيبت ونقلت إلى مستشفى.

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وأدان جوزيف ما أطلق عليه "عملا بغيضا، وغير إنساني وهمجي."

وأضاف أن الشرطة الوطنية في هايتي والسلطات الأخرى تسيطر على الوضع في الدولة الكاريبية.

جاء الاغتيال في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتصاعد في عنف العصابات.