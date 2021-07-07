.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس

جوفينيل مويس
جوفينيل مويس

اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس

رئيس وزراء هايتي: الرئيس تم اغتياله خلال الليل بمقر إقامته الخاص

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس وزراء هايتي المؤقت في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس جوفينيل مويس اغتيل بعد أن هاجمت مجموعة من المجهولين منزله الخاص.

وأكد رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف إن السيدة الأولى مارتين مويس أصيبت ونقلت إلى مستشفى.

وأدان جوزيف ما أطلق عليه "عملا بغيضا، وغير إنساني وهمجي."

ليبيا.. رحلة مدرسية تنتهي بمأساة بعد وفاة أساتذة الطلاب سوشيال ميديا ليبيا.. رحلة مدرسية تنتهي بمأساة بعد وفاة أساتذة الطلاب

وأضاف أن الشرطة الوطنية في هايتي والسلطات الأخرى تسيطر على الوضع في الدولة الكاريبية.

جاء الاغتيال في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتصاعد في عنف العصابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار! استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار!
الأكثر قراءة
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار
أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
"حيتان" بيتكوين تبتلع 60 ألف عملة في يوم واحد!
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
اكتشف المزيد