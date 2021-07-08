.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مع الملء الثاني لسد النهضة.. آبي أحمد يستنهض الإثيوبيين

آبي أحمد (أرشيفية من رويترز)
آبي أحمد (أرشيفية من رويترز)

مع الملء الثاني لسد النهضة.. آبي أحمد يستنهض الإثيوبيين

تصريحات آبي أحمد تأتي تزامناً مع جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الإثيوبيين في الداخل والخارج للاتحاد في عملية الملء الثاني لسد النهضة. وقال في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، "سنحافظ على سيادتنا مع العمل الدبلوماسي".

تأتي دعوة رئيس الوزراء هذه، تزامناً مع الجلسة المقرر عقدها اليوم في مجلس الأمن، لمناقشة طلب توجهت به كل من مصر والسودان لمناقشة ملف سد النهضة، بعد تعنت إثيوبيا.

السيسي: مصر والسودان توجها لمجلس الأمن نتيجة تعنت إثيوبيا مصر سد النهضة السيسي: مصر والسودان توجها لمجلس الأمن نتيجة تعنت إثيوبيا

تطور خطير

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي أعلن مساء الاثنين، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني للسد.

وأوضحت الخارجية المصرية حينها أن هذا التطور الخطير يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

سد النهضة - فرانس برس
سد النهضة - فرانس برس

كما أضافت أن هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في المقابل، أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".

طريق مسدود

يذكر أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.

ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.

وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما فتئت تظهر منذ ذلك الحين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة من لبنان.. فيديو يكشف حقيقة الأدوية فضيحة من لبنان.. فيديو يكشف حقيقة الأدوية "المقطوعة"
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
الأكثر قراءة
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟   بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟  
لماذا تستمر معاناة دلال عبد العزيز رغم تعافيها من كورونا لماذا تستمر معاناة دلال عبد العزيز رغم تعافيها من كورونا
قبل أن تذهب
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
اكتشف المزيد